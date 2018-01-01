Стала известна победительница ежегодного конкурса “Мисс Вселенная”

В этом году самой красивой девушкой Вселенной, как сообщают “РИА Новости”, назвали Катриону Грэй – она представляла Филиппины. До этого момента страна ещё не побеждала в подобном конкурсе международного уровня.

Помимо того, что представительница Филиппин отличилась красотой – у неё активная общественная деятельность: она работает волонтёром и занимается борьбой с ВИЧ.

От России в этом году выступала Юлия Полячихина, но попасть в финал нашей стране в этот раз не удалось.

Напомним, что ежегодный конкурс красоты “Мисс Вселенная” проводится с 1952 года. Около двух десятков лет с 1996 года директором соревнования был нынешний президент США Дональд Трамп.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, кто в этом году взял титут “Мисс Мира”. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).