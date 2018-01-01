Специалисты выяснили, что жители России тратят на еду треть своей зарплаты

Примерно 31% своего ежемесячного дохода, как подсчитали аналитики “РИА Новости”, россияне тратят на продукты питания.

Если сравнивать с ситуацией в мире, то Россия проигрывает Украине – там на еду тратят около половины дохода – и Казахстану (46%). Меньше всего доли от зарплаты уходит на продукты у жителей Люксембурга – примерно 9%, а также жителей других стран западной Европы.

При анализе учитывались такие критерии: данные служб статистики и показатели Международного валютного фонда.



В спектре исследования также выяснили, сколько жители разных стран тратят денег на питание в ресторанах и гостиницах. Здесь у России всего 3% – это почти нижняя часть рейтинга.



Не так Gazeta.SPb писала о том, сколько денег понадобится жителям Росии, чтобы накрыть новогодний стол. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).