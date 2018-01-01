



Ученые считают, что космические лучи от взрыва сверхновой достигли земли и вызвали многочисленные мутации у морских организмов - как обычно происходит при воздействии на организм радиации. Для сравнения, если бы человек жил в то время на Земле, риск рака возрос бы на 50%.





Ученые Америки решили, что треть морских существ умерла 2,6 млн лет назад из-за взрыва звезды, сообщает Astrobiology. К такому выводу они пришли, взяв образцы отложений того периода на морском дне. По результатам анализа, радиоактивные изотопы железа-60 в них появились 2,6 млн лет назад — гораздо позже, чем все остальное железо на Земле.