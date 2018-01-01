Петросян сообщил о смерти актера «Кривого зеркала» Асомова

«Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня. Я думала, что мы потеряли бесценного артиста», - говорит он.





Напоминаем, что Обида Асомова вы могли видеть в телешоу «Кривое зеркало», а также в некоторых других. Помимо прочего он снимался в кино: «Железный мужчина», «Великан и коротышка», «По закону джунглей».





Мужчина попал в медицинское учреждением с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок" во вторник, 11 ноября. Врачи старались ему помочь, но у них ничего не вышло. Сердце узбекского актера остановилось два дня назад. Свои соболезнование уже принес Евгений Петросян, который долгое время работал с Асомовым. Он записал видеообращение, в котором рассказывает о том, насколько неожиданной новостью стала для него смерть комедианта.