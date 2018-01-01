В Приморье открылись избирательные участки. Там выберут нового губернатора

Напоминаем, что за губернаторский пост в Приморье поборются четыре кандидата, среди которых даже есть женщина – Роза Чемерис, представляющая партию «За женщин России». Для того, чтобы победить в первом туре, один из депутатов должен набрать более 50% голосов.





В Приморье сейчас 11 часов утра. До повторных выборов провели досрочные – в них приняло участие более 9,5 тысяч человек, которые по каким-то причинам не смогут проголосовать сегодня, 16 декабря. Большинство из них – военные, которые находятся на судах. Некоторые же находятся слишком далеко от избирательных участков – до них выбора дошли тоже, сообщает «Интерфакс – Россия».