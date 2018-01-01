Главная елка страны срубят 16 сентября в Подмосковье

Традиционно елку ставят у Кремля еще с 2000 годов. С 2005 года принципиально для этих целей выбирают живую, а не искусственную ель. При этом новогоднее дерево должно соответствовать множеству параметров: главная ель страны проходит кастинг похлеще любого конкурса красоты.Во-первых, лесной красавице должно быть не менее ста лет. Дело в том, что елки обычно не живут дольше этого времени, а значит, что традиция не сказывается отрицательно на экологии. Во-вторых, в высоту она должна быть как минимум 30 метров. Не мало значения имеет красота, размер ствола, наличие болезней и многое другое. Известно, что для главной елки страны приобрели более тысячи игрушек и гирлянду длиной в километр, говорится в ТАСС.