В Вологде прогрел взрыв в одном из домов. В результате погибла женщина

Специалисты пока не могут установить, чья роковая ошибка привела к такому результату, говорится в ТАСС.





Дело в том, что взрыв частично разрушил здание и сейчас без жилья осталось несколько семей. Куда их селить – остается загадкой. Известно, что газ взорвался на пятом этаже – после в квартире разгорелся пожар. На место происшествия приехали спасатели, которые смогли вывести всех жильцов дома.Женщина, пострадавшая во время взрыва, умерла в карете скорой помощи. Еще два человека доставлены в больницы, некоторые получили травмы, совместимые с жизнью. Людей временно отправили спать в школу неподалеку.