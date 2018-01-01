Археологи отыскали в Египте гробницу с сокровищами, которой 4,4 тысячи лет

Эксперты уже даже выяснили, как звали погребенного чиновника – Вах-Ти. За последнее время эта находка стала одной из самых удачных, потому что неплохо сохранилась. Как и полагается, на стенах гробницы размещены различные рисунки, рассказывающие историю жизни жреца. Оказывается, у Вах-Ти была большая семья – жена и несколько детей.Пока что специалисты не готовы рассказать, были ли найдены какие-то необычные артефакты, так как поиски все еще продолжаются. Возможно, гробница хранит в себе еще множество загадок и тайн, говорит министр по делам древностей в Египте.