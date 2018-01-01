Аналитики рассказали, сколько денег понадобится жителям России, чтобы накрыть новогодний стол

Набор рассчитан на одного человека.Таким образом, средний чек на персону будет равен 313 р по России. Максимальные показатели в Якутии, а меньше всего заплатят жители Оренбурга.





В список, как сообщают производители онлайн-касс, входили только стандартные продукты, которые люди обычно покупают для празднования нового года.Из таких можно назвать два традиционных салата – «Оливье» и «Селедка под шубой». Кстати, в «Оливье» при таком раскладе входит колбаса, а не мясо. Помимо салатов, в новогоднем наборе: пара бокалов шампанского, бутерброды с икрой и семгой, нарезка из сыра и колбасы, а также несколько мандаринов.