Генсек ООН выразил озабоченность решением Косово создать собственную армию





Республика приняла законопроекты об учреждении собственных ВС 14 декабря, о чем сообщила газета Kronen Zeitung, армия будет создана на базе существующих Сил безопасности Косово. Численность составит порядка 5 000 человек плюс 3 000 резерва. Трансформация займет примерно 10 лет, но в Белграде уже выступили с протестом и попросили созвать совещание ООН по этому вопросу.





Республика Косово заявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Россия не признает суверенитета республики. В 2007 году албанцы составляли 92% от населения округа по данным в сети.





Вчера 14 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия Косово по созданию вооруженных сил могут привести к ухудшению отношений между Сербией и частично признанной автономной республикой, сообщили представители генсека. Гуттереш призвал правительство Косово к сдержанности.