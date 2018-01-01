«По направлению к Свану» Пруста смогли продать за рекордные 1,5 миллиона евро

Напоминаем, что «По направлению к Свану» является частью цикла «В поисках утраченного времени». Цикл, в свою очередь, состоит из семи книг. Первая вышла в начале 20 века – в 1913 году, а последняя в 1927, говорится в ТАСС.





До этого ни одна книга, написанная на французском языке, не продавалась за такие огромные деньги на аукционе, рассказали специалисты. Роман вызвал огромный ажиотаж среди присутствующих, которые были готовы отдать за него большие деньги, - такого не ожидал никто. Помимо книги Пруста на аукционе предлагали купить произведения Флобера и Монтеня, а также письма Гогена и Мане.