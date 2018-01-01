Авиакомпания «Победа» может сделать свои стаканчики для воды платными





«Победа», как сообщает "РИА Новости", задумалась об этом шаге, поскольку Верховный суд признал не противоречащей закону перевозку ручной клади бесплатно, вес которой более 5 кг.





Напомним, что «Победа» является лоукостером, то есть компанией, которая предлагает бюджетные варианты билетов. При этом также она, как дочернее предприятие, входит в «Аэрофлот». Существует с 2014 года и в 2017 году стала лидером по организации длительных перелетов.





Мера, по данным «РИА Новости», нужна для того, чтобы снизить расходы. Уточняется, что при введении такой платы, вода всё равно останется бесплатной и её можно будет пить из своей собственной тары.