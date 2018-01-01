Алкоголь может стать менее доступным для некоторых лиц

Отметим, что и ранее в Госдуму вносились предложения по повышению минимального возраста для покупки алкогольной продукции. Основная отсылка шла к другим странам – США, Японии – там эта мера успешно работает. В частности, за введение подобной нормы и в России ратовала министр здравоохранения Вероника Скворцова.





Однако, по словам представителей правительства, такое ограничение противоречит Конституции, поскольку каждый человек с 18 лет может и обязан реализовывать свои права свободно.





Проект закона об ограничении продажи спиртного людям до 21 года будет опубликован на сайте нормативных актов через 15 дней.





Этот проект, по данным Минздрава, планируется разместить на портале нормативно-правовых актов и вынести на обсуждение общественностью. Если закон, в итоге, будет принят, граждане до 21 года больше не смогут покупать алкоголь с января 2020.