Компания Vitaminwater заплатит 100 тысяч долларов тому, кто сможет 365 дней провести без гаджетов с Интернетом





Условия конкурса касаются отказа от любого гаджета с Интернетом. До 8 января участники должны выложить в соцсетях запись с объяснением причин своего отказа от Интернета — тогда их заявку рассмотрят. Проверять честность претендентов будут на детекторе лжи.





По данным в сети, телефон есть у 95% жителей США (смартфон — у 77%).





Компания Vitaminwater учредила конкурс для жителей Америки: один человек, кто откажется от использования смартфона на год, имеет шанс выиграть $100 000, сообщили на сайте компании.