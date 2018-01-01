В Антарктике на американской станции погибло двое техников. Причины неизвестны





В сообщение фонда говорится, что тела нашли у электрогенератора, они являлись субподрядчиками компании Leidos, чьими услугами пользовалась Антарктическая программа Америки.





Мак-Мердо — самое большое поселение в Антарктике, сейчас там живет около 1300 человек. Среднегодовая температура, по данным в сети, составляет -16 градусов. Свою историю станция отсчитывает с 1902 года.









В Антарктике на американской станции Мак-Мердо погибло двое техников, занимавшихся технической проверкой систем пожаротушения, сообщили в Национальном научфонде США.