Заслуги актрисы Киры Найтли оценили по достоинству. Теперь она – офицер Ордена Британской империи

Поддержать актрису пришли ее родные и близкие. Ее супруг, рок-музыкант Джеймс Райтон, нарушил дресс-код – он пришел без галстука, что строго запрещено в таких случаях, сообщает ТАСС.





Напоминаем, что сейчас в кино идет очередной ремейк истории о Щелкунчике – Кира Найтли там играет одного из персонажей.







Фото: Twitter







На церемонию девушка пришла в светлом и элегантном костюме – это позволило ей вписаться в обстановку дворца. Киру Найтли решили отметить сразу в двух сферах: как актрису театра, так и как актрису кино. На мероприятии отметили ее работу в «Гордости и предубеждении», а также в фильме «Анна Каренина». Помимо прочего, Кира Найтли участвует в благотворительной деятельности.