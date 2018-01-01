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Пользователи социальных сетей раскритиковала Мисс США-2018 за ксенофобию
02:33, 14 декабря
Тэги: ксенофобия, США, мисс вселенная, конкурс
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