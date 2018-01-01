Пользователи социальных сетей раскритиковала Мисс США-2018 за ксенофобию





На видеороликах Сара Роуз Саммер вместе со своими приятельницами высмеивает участниц из Вьетнама и Камбоджи за незнание английского языка. К ней присоединились девушки, выступающие от Колумбии и Австралии.Некоторые посчитали, что модель ничего плохого не имела в виду. Другие же решили, что ее насмешливая интонация говорит об обратном. После нелицеприятных комментариев, Мисс США-2018 поспешила удалить ролики, но их перезалили. Автор поста написал, что считает поведение девушки недостойным и просит удалить ее с конкурса.