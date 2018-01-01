Полицейские убили мужчину, который устроил стрельбу в Страсбурге

По предварительным данным, мужчина начал стрелять в центре Страсбурга, чтобы напугать местное население. В МВД Франции убеждены, что его поступок можно расценивать как акт терроризма, говорится в ТАСС.





Сейчас, считает мэр города, французам нечего боятся – все самое страшное позади.





Дело в том, что полицейские узнали в незнакомце человека, который стрелял по прохожим. Его личность удалось установить сразу после инцидента 12 декабря. Они хотели его задержать, а тот, осознав это, достал пистолет и несколько раз выстрелил. Чтобы остановить преступника, полицейским пришлось ответить ему тем же. В итоге он был убит.