Покупать ли подержанный автомобиль – мнение экспертов













Специалисты исследовали автомобили со сроком использования 3–5 лет и определили наиболее качественные варианты, также отобрав самые худшие по состоянию.

Специалисты исследовали автомобили со сроком использования 3–5 лет и определили наиболее качественные варианты, также отобрав самые худшие по состоянию.