Шоколад вылился на улицы немецкого города Верль

отчете пожарной службы . Относительно небольшая авария — переполнился бак с шоколадной массой — привела к уникальному природному явлению: около тонны жидкого молочного шоколада заполнили вечерние улицы небольшого города Верль, на западе Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия. Лакомство заполнило около 10 квадратных метров города, сообщается в





Вскоре масса затвердела, и экстренные службы принялись устранять последствия. Очистные работы пожарные и сотрудники завода производили с помощью лопат, горячей воды и горелок. Уже на следующее утро фабрика продолжила работу в штатном режиме, а пожарные заверили, что город не останется на рождество без шоколада, передает Медуза со ссылкой на немецкую газету Soester Anzeiger.





Ранее Gazeta.SPb писала о решении Европарламента, который призвал прекратить строительство русско-немецкого газопроводного проекта Северный поток-2. Решение парламентариев носит рекомендательный характер. (Максим Чистотин, Gazeta.SPb)