Американская газета платила фотомодели, чтобы она не рассказывали о связи с Трампом перед выборами в 2016 году

Напоминаем, что Дональд Трамп состоит в браке с 2005 года с Меланьей Трамп. Если верить словам фотомодели, то изменять президент начал уже год спустя.





Фотомодель рассказала, что газета American Media два года назад приобрела права на историю о неверности Трампа за 150 тысяч долларов. Материал об этом так и не был опубликован изданием. Девушка уверена, что таким образом СМИ пыталось прикрыть Трампа – известно, что владелец издание состоит в хороших отношениях с президентом. Новость о любовной связи Трампа с Макдугал могла повлиять на исход выборов, дискредитировав образ кандидата в 2016 году.