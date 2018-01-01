В Домодедово станет сложней попасть в пьяном виде – там установят алкорамки

Пока что Домодедово не знает, когда именно они смогут установить алкорамки. Также не говорится, как будут поступать с провинившимися сотрудниками.





Напоминаем, что аэропорт находится в Москве. Он является одним из самых загруженных в стране.





Уточняется, что пассажирам пока переживать не о чем – их не станут проверять. Аэропорт хочет, чтобы до работы не были допущены люди – сотрудника не допустят к выполнению обязанностей, пока он не пройдет экспресс-тест. Без него «пройти через турникет будет невозможно», говорится в ТАСС.