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«Двое молодчиков отняли "Шевроле" водителя на Политехнической»

Тоскливый Дятел Терпило 03.11 17:06 [ + 0 – ]

Быть водителем и не носить на поясе пару травматов, чистое безумие. Всегда могут вытащить из машины, избить, ограбить или даже угнать.