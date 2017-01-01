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В выходные в Петербурге потеплеет и пойдет дождь

17:11
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Господа-Товарищи!А за чей счет банкет?!почему мы должны платить за свой счет это мракобесие??!они значит людей травят в этом поганом магазинчике,а мы их спасать должны??сколько эти "мЫгранДы" будут занимать 31 койку?ведь,1 койко-день в инфекционном профил... в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
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