Обсуждение темы:

«Петербургскую школьницу, которую насильно удерживал в Турции отец-мусульманин, доставили в посольство РФ»

А папашка-то кто? Турецкоподданный или...?

И с какого перепугу наши дипломаты похитили ребенка у родного отца? Притом что мать померла.