Продувший на бирже игрок выдавал себя за онкологически больного, чтобы собрать денег на лечение в интернете

Добродушные люди перечислили ему порядка 30 тысяч рублей.

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«Продувший на бирже игрок выдавал себя за онкологически больного, чтобы собрать денег на лечение в интернете»