Опрос: Россияне считают День народного единства обычным выходным, но празднуют с неистовым креативом
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Общество
и какой это на х** праздник?! часть поляков изгнали из части оккупированной Москвы. Даже Кремль не освободили - поляки там потом ещё год сидели! Охренительно! И, второй вопрос, с кем мне единяться? 38 физических морд контролируют 65% национального богатства России. По уровню жизни СССР был на 6-м месте в мире, нынешняя Россияндия - на 65. И я это должен праздновать? Я - человек, а не кастрированный ублюдок. Для меня таких "праздников" не существует!
Праздни это день 7 Ноября! День который празднует весь Русский Народ. Повторения Великой Октябрьской Социалистической Революции боятся путинскте прхвосты едристы. Которые грабят нашу Великую Страну, уничтожили все завоевания Октября! Надеюсь недолго им осталось прдолжать свой пир во время чумы!
"Неистовый креатив" какая метафора смешная.
Гы, день скинхеда вспоминается невольно, с русскими маршами.
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15:30, 31 октября
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