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«Опрос: Россияне считают День народного единства обычным выходным, но празднуют с неистовым креативом»

и какой это на х** праздник?! часть поляков изгнали из части оккупированной Москвы. Даже Кремль не освободили - поляки там потом ещё год сидели! Охренительно! И, второй вопрос, с кем мне единяться? 38 физических морд контролируют 65% национального богатства России. По уровню жизни СССР был на 6-м месте в мире, нынешняя Россияндия - на 65. И я это должен праздновать? Я - человек, а не кастрированный ублюдок. Для меня таких "праздников" не существует!