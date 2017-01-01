"Ауди" за 5 миллионов угнали у мужчины с криминальным прошлым на севере Петербурга

Ранее водителя не раз судили, в том числе за убийство и наркотики.

Ранее водителя не раз судили, в том числе за убийство и наркотики.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Audi Q7 черного цвета был угнан 2 ноября в промежуток времени с 22 часов до 22:22 от дома 14 по улице Репищева, в котором расположено кафе. Машина стояла на парковке. О краже заявил 43-летний петербуржец.



Владелицей иномарки является 39-летняя жительница Ленобласти, мужчина управляет автомобилем по доверенности.



Заявитель представился неработающим. По данным Агентства, мужчина ранее неоднократно судим – за убийство, грабеж, хранение наркотиков, кражу и самоуправство. В начале «нулевых» в Москве на его имя были учреждены две фирмы – охранная и строительная.



В кафе ведется видеонаблюдение, записи будут изъяты 7 ноября. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Приморском районе похищена иномарка стоимостью 5 миллионов рублей.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Audi Q7 черного цвета был угнан 2 ноября в промежуток времени с 22 часов до 22:22 от дома 14 по улице Репищева, в котором расположено кафе. Машина стояла на парковке. О краже заявил 43-летний петербуржец.Владелицей иномарки является 39-летняя жительница Ленобласти, мужчина управляет автомобилем по доверенности.Заявитель представился неработающим. По данным Агентства, мужчина ранее неоднократно судим – за убийство, грабеж, хранение наркотиков, кражу и самоуправство. В начале «нулевых» в Москве на его имя были учреждены две фирмы – охранная и строительная.В кафе ведется видеонаблюдение, записи будут изъяты 7 ноября. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что житель Колпино украл у сестры автомобиль и попал в ДТП.







Обсуждение темы: «"Ауди" за 5 миллионов угнали у мужчины с криминальным прошлым на севере Петербурга» махоня 03.11 14:54 [ + 0 – ]

Странно? Им же нельзя в милицию обращаться.

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