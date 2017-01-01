В Ленобласти мужчина застрелил соседа и стал запихивать тело в багажник на глазах у полицейских

Стражи порядка попытались проникнуть на участок, но им пришлось отстреливаться от собаки.

Стражи порядка попытались проникнуть на участок, но им пришлось отстреливаться от собаки.



Как сообщает 47News, около трех часов ночи 3 ноября в полицию позвонил житель деревни Михайловское. Мужчина рассказал, что, проезжая мимо дома 22, он увидел ноги, торчащие из-под калитки. Предположив, что это пьяный сосед, он подошел поближе и понял, что перед ним мертвец. Причем тело лежало в коляске. В этот момент из двора стал выезжать автомобиль, и свидетель странных событий поспешил ретироваться.



Прибывший наряд полиции застал иную, но не менее нетривиальную картину. Хозяин дома пытался загрузить труп в багажник машины. Немую мизансцену оживил здоровенный пес, который выскочил из дома и бросился на сотрудников. Полицейским пришлось отстреливаться.



По предварительным данным, накануне в вышеуказанный дом пришли соседи - муж и жена. В какой-то момент супруги стали ссориться. В ругань вмешался хозяин, чем, возможно, вызвал гнев мужа. Так или иначе, но хозяин дома схватился за ружье и убил оппонента. Жена, видимо, испугалась и убежала. В настоящее время женщину ищут. На месте работают следователи.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Житель Ломоносовского района Ленинградской области нашел тело застреленного соседа - ноги убитого торчали из-под калитки. А полицейским, прибывшим по вызову, пришлось отстреливаться от огромной собаки.Как сообщает 47News, около трех часов ночи 3 ноября в полицию позвонил житель деревни Михайловское. Мужчина рассказал, что, проезжая мимо дома 22, он увидел ноги, торчащие из-под калитки. Предположив, что это пьяный сосед, он подошел поближе и понял, что перед ним мертвец. Причем тело лежало в коляске. В этот момент из двора стал выезжать автомобиль, и свидетель странных событий поспешил ретироваться.Прибывший наряд полиции застал иную, но не менее нетривиальную картину. Хозяин дома пытался загрузить труп в багажник машины. Немую мизансцену оживил здоровенный пес, который выскочил из дома и бросился на сотрудников. Полицейским пришлось отстреливаться.По предварительным данным, накануне в вышеуказанный дом пришли соседи - муж и жена. В какой-то момент супруги стали ссориться. В ругань вмешался хозяин, чем, возможно, вызвал гнев мужа. Так или иначе, но хозяин дома схватился за ружье и убил оппонента. Жена, видимо, испугалась и убежала. В настоящее время женщину ищут. На месте работают следователи.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина в пьяном угаре заколол свою сожительницу и вызвал скорую.







Обсуждение темы: «В Ленобласти мужчина застрелил соседа и стал запихивать тело в багажник на глазах у полицейских» Тоскливый Дятел Терпило 03.11 15:22 [ + 0 – ]

Неплохой сюжет для черной комедии.

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