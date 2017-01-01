Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с микроавтобусом на КАД в Петербурге

«Мерседес Спринтер» врезался в грузовик.

«Мерседес Спринтер» врезался в грузовик.



По данным дорожной полиции, около 10:10 перед съездом на Краснофлотское шоссе с внутреннего кольца КАД микроавтобус «Мерседес Спринтер» врезался в грузовой «Урал».



Авария унесла жизнь водителя иномарки. Помимо этого пострадали трое пассажиров микроавтобуса: 34-летнего мужчину и 39-летнюю женщину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, а 37-летнюю женщину – в тяжелом состоянии.



По факту ДТП ведется проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняются.



Напомним, ранее мы писали о том, что Страшное ДТП произошло сегодня утром на КАД, сообщают в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.По данным дорожной полиции, около 10:10 перед съездом на Краснофлотское шоссе с внутреннего кольца КАД микроавтобус «Мерседес Спринтер» врезался в грузовой «Урал».Авария унесла жизнь водителя иномарки. Помимо этого пострадали трое пассажиров микроавтобуса: 34-летнего мужчину и 39-летнюю женщину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, а 37-летнюю женщину – в тяжелом состоянии.По факту ДТП ведется проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняются.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти в результате столкновения "КИА" и маршрутки погиб водитель кроссовера.





