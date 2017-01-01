Обсуждение темы:

«В честь Дня народного единства в Петербурге не будут разводить мосты»

Тоскливый Дятел Терпило 03.11 13:17 [ + 0 – ]

Очень глубокое по смыслу решение. Действительно, нужно наводить мосты, как в прямом, так и переносном смысле: между бедными и богатыми, власть имущими и бесправными, коренными жителями и мигрантами.