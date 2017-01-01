Школьницу из Петербурга насильно удерживает ее отец в Турции, не давая ей связаться с бабушкой и вернуться на родину

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«Школьницу из Петербурга насильно удерживает ее отец в Турции, не давая ей связаться с бабушкой и вернуться на родину»

Тоскливый Дятел Терпило 03.11 13:16 [ + 0 – ]

А где же российский консул?

махоня 03.11 13:34 [ + 0 – ]

А причем здесь консул? У нее остался только отец и она должна подчиниться его воле. Особенно после ее видео с пьянкой. Вырастет нормальной девкой.