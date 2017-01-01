В Минобрнауки предложили слово "презерватив" заменять эвфемизмами ради нравственности
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Общество
Ага, вместо презерватива говорить гандон )) Чиновникам из Минобразования и Минкульта это определение явно более ближе.
идиотизм на уровне гундяева. этот длинногривый муд*нь недавно заявил, что в России нет бедных. Даже Кремль признаёт, что 18% работающих россиян живут ниже черты бедности. Такого идиотизма нет ни в одной стране мира! Если у тебя есть работа, то ты живёшь нормально. А ещё этот православнутый козёл заявил, что через гаджеты может завладеть человеческой душой. такого мракобесия даже главари ИГИЛ себе не позволяют.
Вот эволюция идиотов!
Чиновникам следует обсуждать не проблемы защищенного секса, а пропагандировать высокую нравственность и мораль. Тогда и средства контрацепции не понадобятся. У человека будет единственный любимый человек (муж,жена), с которым они будут заниматься любовью с целью зачатия ребенка. Любые другие помыслы греховны.
ЦИТАТА
чиновники посчитали "недопустимым" к употреблению слово "презерватив",
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Дык, ясен пень, на лекциях вместо , к примеру, "пенис в презервативе" следует употреблять старинный эвфемизм "юх в пальто".
Ханжи во власти хотят держать молодёжь в дикости.
Иных поводов придумать трудно.
Как тут была тема прошлой зимой, как семья ранее репатриировавшихся фольксдойче решила бежать из Германии обратно в РФ, убоявшись уроков секспросвещения в школе.
Однако вскоре они воротились в Германию, не выдержав российских реалий. Последней каплей была попытка деревенского бухаря на территории местного заброшенного коровника компенсировать их дочери отсутствие уроков секспросвещения в русской школе.
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15:30, 31 октября
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