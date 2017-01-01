«В Минобрнауки предложили слово "презерватив" заменять эвфемизмами ради нравственности»

В Минобрнауки РФ разразился скандал во время обсуждения, как провести онлайн-урок для школьников и студентов по профилактике ВИЧ-инфекции. На совещании чиновники попросили в разговоре с учениками не использовать слово "презерватив", после чего исполнители интернет-проекта прервали встречу.Всероссийский онлайн-урок в школах и вузах о профилактике ВИЧ запланирован на 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Исполнителем этого интернет-проекта является "Центр современных образовательных технологий". 2 ноября в министерстве состоялось обсуждение, как в этом году организовать урок, который проводится с 2015 года, пишет Newsru.com.Исполнители проекта, как сообщает газета "Коммерсант", предложили чиновникам отказаться от практики давать заранее готовые ответы на вопросы школьников и студентов. Вместо этого они предложили провести онлайн-урок в форме интерактивной игры, например устроить баттл между командами из разных регионов."Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем", - рассказал глава организации-исполнителя Сергей Буланов. По его словам, чиновники посчитали "недопустимым" к употреблению слово "презерватив", после чего совещание было остановлено.Буланов добавил, что "тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей".В министерстве "Коммерсанту" отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Впрочем, Буланов говорит, что работа по подготовке к онлайн-уроку будет продолжена. "Мы будем работать, в большей степени ориентируясь на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, нежели на заказчика", - сказал руководитель "Центра современных образовательных технологий".по данным Роспотребнадзора, которые 15 мая 2017 года опубликовал, среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет ежегодно регистрируется более 1,1 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией. Всего на начало 2017 года с диагнозом ВИЧ-СПИД в РФ жили более 870 тысяч человек, что составляет 0,59% от всего населения страны.