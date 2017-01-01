Фанатов "Зенита" в Норвегии обвинили в вандализме и расизме
10:43
Тэги: спорт, футбол, болельщики, вандализм, зенит, Лига Европы
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«Фанатов "Зенита" в Норвегии обвинили в вандализме и расизме»
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