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«Пьяный мигрант пропорол живот на стройке на Петроградке»

Тоскливый Дятел Терпило 03.11 10:58 [ + -1 – ]

Несчастный принял для согрева и храбрости 100 г. Попробуйте повисите на такой высоте в холодную погоду. Как ему теперь дальше жить и работать.