"Зенит" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Русенборгом" - 1:1 (видео)
09:05
Тэги: спорт, футбол, зенит, Лига Европы
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однако опасности для жизни нет.
Вот это огорчает. в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
Вот это огорчает. в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
надо было им тварям стрихнина добавить в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
И эти нехристи салатики людям страгают. в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире!!! в «Помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отделалась условным сроком за хищение бюджетных миллионов»
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