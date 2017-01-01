Виджет WiCars поможет выбрать автомобиль, не выходя из дома

С его помощью покупатель автомобиля сможет сравнивать цены, индивидуальные выгоды и предложения без утомительных поездок по автосалонам. Новая разработка призвана сделать отношения между продавцом и покупателем еще более прозрачными, а процесс покупки – современным, удобным и быстрым.

У других продавцов, конечно, тоже есть инструменты для онлайн-сравнения предложений. Но WiCars имеет ряд важных отличий, выгодно отличающих его от аналогов. В первую очередь это абсолютная прозрачность для клиента, который видит реальные фотографии каждого автомобиля (а не глянцевые клипарты, как это обычно бывает), фактическую конечную стоимость (а не абстрактные рекламные обещания) и все детали потенциальной сделки. В результате человек получает исчерпывающую информацию по автомобилю, что позволяет ему принять окончательное решение прямо здесь и сейчас. Другие плюсы WiCars:

— предельная простота использования на компьютере и в мобильных устройствах;

— покупатель видит только те автомобили, которые действительно есть в наличии – а не все, которые автосалон продает «теоретически»;

— отображаются и новые автомобили, и те, что с пробегом;

— вы видите реальные подробные фотографии;

— кредитный калькулятор рассчитывает оптимальный срок кредитования, суммы первоначального взноса, ежемесячные платежи;

— опция «Оценка» подскажет примерную стоимость вашего нынешнего автомобиля с учетом его возраста, состояния, пробега, высчитает ваши выгоды при сдаче его в trade-in;

— стоимость страховки и выгоды при приобретении полиса КАСКО у официального дилера виджет тоже рассчитает самостоятельно;

— полная прозрачность: никаких скрытых платежей, никаких непонятных схем расчета. Покупатель сразу видит конечную стоимость и факторы, из которых она складывается.

К примеру, вы ищете автомобили BMW в наличии. Чтобы воспользоваться WiCars, зайдите на сайт www.bmw-axsel.ru, нажмите «BMW в наличии», выберите интересующую модель. Теперь перед вами все новые и б/у автомобили этой модели, доступные для покупки в каждом из автосалонов прямо сейчас: с настоящими подробными фотографиями, ценами, техническими характеристиками, условиями кредита и trade-in, а также другой необходимой для совершения сделки информацией. Если у вас есть дополнительные вопросы – можно нажатием одной кнопки договориться о консультации с менеджером дилерского центра. Если вопросов больше нет – остается забронировать автомобиль, что тоже делается одной кнопкой.



Для справки:

Группа компаний «Аксель» — это объединение предприятий, представляющих на северо-западе РФ ведущие компании международного автопрома. В Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске дилерские центры группы компаний «Аксель» с точностью реализуют стандарты мировых брендов BMW, MINI, Volkswagen, Renault, Toyota и Lexus. Высокая репутация, профессиональный менеджмент и знание рынка — составляющие многолетней истории «Аксель групп», начатой свыше двадцать лет назад и динамично развивающейся по сей день.