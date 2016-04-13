Обсуждение темы:

«Кадыров призвал захоронить тело Ленина и голову Хаджи-Мурата, которая хранится в Петербурге»

Я вот понять не могу у Кадырова в республике так всё хорошо что нечем больше заняться?Я могу ещё понять ту выскочку хохлядскую которая так всё и не успокоится,а тут...И решать должен не президент а народ...И неуй лезть в историю!Ленин лежит и никому не мешает,или место хотят освободить для кого то