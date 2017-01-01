Помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отделалась условным сроком за хищение бюджетных миллионов

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Обсуждение темы:

«Помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отделалась условным сроком за хищение бюджетных миллионов»

НЕСТОР 02.11 16:13 [ + 2 – ]

А Ваньке за ведро картошки 3 года дадут по полной программе.

SCORPION69 02.11 16:24 [ + 3 – ]

да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире!!!

смерч 02.11 16:48 [ + 1 – ]

Самый главный враг России это чиновник.Они либо воруют,либо пакостят и мешают людям работать,они как чирий на одном месте..