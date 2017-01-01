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«30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »

Тоскливый Дятел Терпило 02.11 15:19 [ + -3 – ]

Все это результат бесконтрольного, безответственного отношения к положению мигрантов со стороны работодателей. Они пользуются бесправным отношением людей, которые приехали поднимать нам экономику и нещадно их эксплуатируют. Результат налицо: травмы, болезни, несчастные случаи выкашивают их, как траву. Необходимо срочно принять закон улучшающий положение мигрантов.