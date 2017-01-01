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В Никольском местный житель угнал у автоледи "Ладу" и устроил на ней ДТП в Красном Бору

18:15
Тэги: угоны, авто, дтп, задержания, Тосненский район, ленобласть
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Тэги: угоны, авто, дтп, задержания, Тосненский район, ленобласть
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