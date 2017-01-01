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В Никольском 16-летняя девочка проникла в чужой дом и украла кошелек с крупной суммой денег

19:47, 2 ноября
Тэги: кража, ленобласть, дети, следствие, Тосненский район
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Тэги: кража, ленобласть, дети, следствие, Тосненский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В Никольском 16-летняя девочка проникла в чужой дом и украла кошелек с крупной суммой денег»
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Захар Дарков 03.11 02:40 [ + 0 ]

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог - https://kachook.blogspot.com

Всего комментариев - 1

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однако опасности для жизни нет.
Вот это огорчает. в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
надо было им тварям стрихнина добавить в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
И эти нехристи салатики людям страгают. в «30 мигрантов-работников "Народного" попали в больницу с сальмонеллезом »
да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире!!! в «Помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отделалась условным сроком за хищение бюджетных миллионов»
А Ваньке за ведро картошки 3 года дадут по полной программе. в «Помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова отделалась условным сроком за хищение бюджетных миллионов»
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