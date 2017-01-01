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«На Бабушкина двое негодяев ограбили две строительные площадки, связав охранников»

Одна и та банда азиатов,а поймать типа очень сложно...Оно понятно сериалы типа Фас и прочее рулят.Это там по моче не выходя фото робот составляют а тут надо в засаде на на территорию выходить,ужас им это надо?