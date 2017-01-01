В Петербурге в 2018 году вырастут тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей

С 2700 рублей до 2815 рублей. С 2700 рублей до 2815 рублей. пресс-служба администрации города.



Согласно документу, базовый тариф на эвакуацию транспорта категорий А, В, М составит 2816 рублей, час хранения обойдется владельцам авто чуть более чем в 50 рублей. Для транспортных средств категорий С и D тариф установлен в 16894 рубля за эвакуацию и около 100 рублей в час за хранение.



Добавим, в этом году тариф на эвакуацию и хранение автомобилей не менялся. Для категорий А, В, М он составляет около 2715 рублей. При этом час хранения таких транспортных средств стоит порядка 48 рублей.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге тариф на эвакуацию автомобиля в 2018 году увеличат с 2700 рублей до 2815 рублей. Об этом сообщаетСогласно документу, базовый тариф на эвакуацию транспорта категорий А, В, М составит 2816 рублей, час хранения обойдется владельцам авто чуть более чем в 50 рублей. Для транспортных средств категорий С и D тариф установлен в 16894 рубля за эвакуацию и около 100 рублей в час за хранение.Добавим, в этом году тариф на эвакуацию и хранение автомобилей не менялся. Для категорий А, В, М он составляет около 2715 рублей. При этом час хранения таких транспортных средств стоит порядка 48 рублей.Напомним, ранее мы писали о том, что проезд в общественном транспорте Северной столицы с нового года не подорожает.







Обсуждение темы: «В Петербурге в 2018 году вырастут тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей» dexter 02.11 18:24 [ + 0 – ]

Не каждый гостиничный номер в сутки столько стоит, а тут машина на улице стоит.

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