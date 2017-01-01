"Газель" развалилась на две части в ДТП с фурой на Краснопутиловской (видео)
11:55
Тэги: дтп, авто, кировский район, пострадавшие
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Редкостный пример "кривосудия". Убийца Солтан объявлен жертвой. И невинный человек ещё семейству подонков должен денег заплатить. Дело Солтана надо рассказывать в школах на уроках обществознания как наглядную иллюстрацию тезисов: 1. В Россияндии чинов... в «Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии»
Да....Хороший город у нас стал.Дурдомы и тюрьмы переполнены.Стабильность называется. в «В Кировском районе 26-летний мужчина бегал по улицам и бил по голове бутылкой случайных прохожих»
а тот факт, что сам Димон давно и навсегда утратил народное доверие в расчёт не берётся? в «Медведев уволил главу петербургской дамбы "в связи с утратой доверия"»
еще бы нянькой Бобокулову Гюльчехру нанял... в «В Петербурге аферистка морила голодом, пытала и спаивала психически нездорового инвалида, чтобы получить его квартиру»
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