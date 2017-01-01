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«Депутат Оксана Дмитриева заявила о намерении побороться за пост президента России»

уровень скоморошества растёт до небес. сядет среднестатистический Иван Иванович Иванов, принимающий по 3 бутылки водки в неделю, пред ящиком, посмотрит на бабские дебаты, и скажет: "Одни бл*ди кругом! А проголосую я за мужика - за Вован Вованыча!". Очень тонкий ход кремлёвских политтехнологов.