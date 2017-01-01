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«Жительница Тихвина "сдала" полиции соблазнителя своей 15-летней дочки»

Тоскливый Дятел Терпило 02.11 11:03 [ + -2 – ]

Что теперь парню будет? Неужели он не мог найти кого-нибудь постарше. И главное, как теперь ребенку дальше жить.