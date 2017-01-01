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«Горсуд отказался возвращать гайд-парк на Марсово поле»

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 17:24 [ + -1 – ]

Справедливое решение. Отрадно, что четвертая власть поддержала ведущую политическую силу и не позволила провокаторам и мракобесам портить имидж города в самом центре. Необходимо оставить только один парк для неофициальной агитации, лучше всего в месте компактного проживания мигрантов, которых подобные мероприятия чрезвычайно заинтересуют.