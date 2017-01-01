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В Петербурге мужчина, предоставлявший свою жилплощадь для употребления наркотиков, 3,7 года проведет в колонии

18:45
Тэги: наркотики, следствие, прокуратура, суд, невский район
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Тэги: наркотики, следствие, прокуратура, суд, невский район
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