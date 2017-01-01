В Петербурге женщина несколько лет терпела избиения от сожителя и в итоге была убита 74 ударами по телу

Душегубу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге женщина несколько лет терпела избиения от сожителя и в итоге была убита 74 ударами по телу»

dexter 01.11 17:05 [ + 0 – ]

Вот убьют, тогда и приходите (с)

Куда участковый смотрел?

